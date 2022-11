Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Newcastle a invins sambata, pe teren propriu, formatia londoneza Chelsea, scor 1-0, intr-un meci contand pentru etapa a 16-a din Premier League, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Newcastle - Chelsea, meci contand pentru etapa a 16-a a campionatului Angliei, este programat, sambata, 12 noiembrie, de la ora 19:30, pe „St. James’ Park”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2 si Prima Sport 2.

- Marcus Rashford a marcat al 100-lea sau gol pentru Manchester United, iar Diavolii Roșii au invins West Ham și au trecut peste Chelsea pe locul cinci in Premier League. Rashford a marcat cu o lovitura de cap dupa chiar inainte de pauza. Cristiano Ronaldo, care a fost in primul 11, a reluat cu capul…

- Weekendul adduce meciuri de top in Europa, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Chelsea – Manchester United (ora 18:30) cota 2.35 Meciul saptamanii din Premier League pune fața in fața doua echipe in forma, care sunt desparțite de un singur punct in clasament. ...

- Cinci meciuri din Premier League s-au disputat in aceasta seara. Derby-ul Manchester United - Tottenham, capul de afiș, a fost caștigat de „diavolii roșii”, 2-0. De la ora 21:30 s-au jucat 4 meciuri sarace in goluri. Southampton a invins la Bournemouth, 1-0, Brentford și Chelsea au remizat alb, iar…

- Loris Karius (29 de ani) a semnat cu Newcastle dupa desparțirea de Liverpool, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, specializat in mercato. Portarul neamț care a „ingropat-o” pe Liverpool in finala Champions League din 2018, in care a comis doua gafe colosale, a semnat un contract pana in ianuarie,…

- Chelsea l-a demis pe Thomas Tuchel (49 de ani) dupa eșecul din prima etapa a grupelor Champions League, 0-1, cu Dinamo Zagreb. Graham Potter (47 de ani) a fost numit, oficial, noul antrenor al „albaștrilor”. Londonezii l-au demis miercuri pe Thomas Tuchel și s-au mișcat repede in gasirea unui inlocuitor.…

- Newcastle - Manchester City, meci din etapa 3 a noului sezon de Premier League, se joaca in aceasta seara, incepand de la ora 18:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe PrimaSport 1 și DigiSport 1. ...