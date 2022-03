Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria autorizeaza desfasurarea de trupe ale NATO in vestul tarii si tranzitarea teritoriului sau de transporturi de arme catre alte state membre ale NATO, potrivit unui decret semnat de premierul Viktor Orban si publicat luni in monitorul oficial, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Decretul…

- Viktor Orban INTERZICE ca armele destinate Ucrainei sa treaca pe teritoriul sau. Szijjarto: „Trebuie sa asiguram securitatea Ungariei” Viktor Orban INTERZICE ca armele destinate Ucrainei sa treaca pe teritoriul sau. Szijjarto: „Trebuie sa asiguram securitatea Ungariei” Ungaria nu va trimite trupe sau…

- „Polonia va sprijini Ucraina in procesul de aderare la UE”, a scris Zbigniew Rau pe Twitter.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca a semnat o cerere oficiala de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana.Zelenski a cerut Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei printr-o…

- Cancelarul german Olaf Scholz, premierul polonez Mateusz Morawiecki si presedintele lituanian Gitanas Nauseda au cerut sambata Rusiei sa se retraga imediat din Ucraina si sa respecte frontierele recunoscute international, transmite EFE.Purtatorul de cuvant al executivului german, Steffen Hebestreit,…

- Ungaria trebuie sa ramana afara fața de conflictul militar din estul Ucrainei, unde situatia se mentine ”serioasa si tensionata” si trebuie facut totul pentru evitarea unui razboi, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, transmite agentia MTI. Orban a vizitat Centrul integrat de operatiuni…

- Uniunea Europeana duce „un razboi sfant, un jihad” sub sloganul statului de drept, a declarat politicianul nationalist de dreapta sambata, in fata sustinatorilor din Budapesta, scrie DPA. In același discurs, Viktor Orban a facut o aluzie la posibilitatea ca tara sa sa paraseasca Uniunea Europeana. El…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a oferit asigurari, marti, premierului Ungariei, Viktor Orban, privind aprovizionarea cu gaze, iar liderul de la Budapesta a pledat pentru reducerea tensiunilor din Ucraina, subliniind ca niciun lider din Uniunea Europeana nu vrea un conflict. Vladimir Putin l-a…

- Ungaria nu va sprijini Ucraina în actualul conflict al acesteia cu Rusia atât timp cât Kievul continua sa priveze minoritatea maghiara de drepturile ei, a declarat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care a insistat ca tara sa sustine o relatie de ''respect…