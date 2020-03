Cotele jucãtorilor se prãbusesc din cauza pandemiei de coronavirus IN SCADERE… Valoarea totala a jucatorilor din cele mai importante cinci campionate de fotbal din Europa va scadea cu 28%, de la 32,7 miliarde la 23,4 miliarde euro, daca niciun meci nu se va mai disputa pana la sfarsitul lunii iunie, din cauza pandemiei de coronavirus si niciun contract nu va fi reinnoit, se arata [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inter Milano va fi cea mai afectata dintre marile puteri, daca fotbalul nu va fi reluat pana pe 30 iunie, fiind suspendat acum din cauza pandemiei de coronavirus. A doua in ierarhia generala, cu o pierdere totala de 35,7%: 276 de milioane. Martin Tudor a murit dupa un infarct! Fostul portar al Stelei…

- Valoarea totala estimata a fotbalistilor va scadea cu 28 la suta daca niciun meci nu se va juca din cauza pandemiei de coronavirus si contractele jucatorilor nu vor fi innoite, pana la 30 iunie, se arata intr-un studiu al Observatorul fotbalului (CIES), citat de lequipe.fr.

- Valoarea totala a jucatorilor din cele mai importante cinci campionate de fotbal din Europa va scadea cu 28%, de la 32,7 miliarde la 23,4 miliarde euro, daca niciun meci nu se va mai disputa pana la sfarsitul lunii iunie, din cauza pandemiei de coronavirus si niciun contract cu va fi reinnoit, se…

- Pandemia de coronavirus și-a pus puternic amprenta asupra declinului transportului aerian din Europa, așa cum rezulta din imaginile publicate de Eurocontrol care arata o reducere severa a circulației avioanelor mai ales in cazul țarilor cele mai afectate de epidemie: Italia, Spania,

- Comisia Economica a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) a organizat pe 19 martie Forumul Regional pentru Dezvoltare Durabila. Din cauza raspandirii virusului COVID-19, evenimentul a fost comprimat intr-o singura zi, iar toate panelurile s-au desfașurat in sistem de videoconferința. Guvernul…

- Netflix a anuntat in cursul zilei de joi ca urmeaza sa isi reduca o serie de parametri de transmisie pentru a diminua cu 25% traficul din retelele sale, in Europa, astfel incat Internetul sa functioneze in bune conditii si pe durata pandemiei de coronavirus. Inca de miercuri, comisarul european Thierry…

- Jucatorii si membrii staff-ului tehnic ai echipei scotiene de fotbal Heart of Midlothian au fost rugati sa accepte o diminuare cu 50 la suta a salariilor lor, din cauza consecintelor pandemiei de coronavirus, a anuntat clubul britanic, citat de AFP.Proprietara clubului, Ann Budge, a luat aceasta…

- Compania Adidas a decis, marti, sa-și inchida magazinele din Europa și din America de Nord, din cauza pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut prin intermediul unui comunicat de presa. Magazinele Adidas și Reebok din Europa vor fi inchise in perioada 18 - 29 martie, in timp ce in SUA si Canada…