- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu sustine ca bursele elevilor vor reprezenta un pilon important in noile legi ale Educatiei, mai ales pentru reducerea abandonului scolar. Incepand cu anul viitor, bugetul pentru bursele elevilor va fi de zece ori mai mare decat cel prevazut in anul 2020.

- Masuri fiscale care intra in vigoare de la 1 august: ce taxe se majoreaza. Contractele de munca part-time vor fi supraimpozitate Majorarea accizelor la tutun si bauturi alcoolice, cresterea impozitelor pe veniturile din jocuri de noroc si raportarea la salariul minim a contributiilor sociale pentru…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus miercuri un memoriu la sediul Avocatului Poporului prin care solicita acestei instituții sa sesizeze instanța de contencios constituțional in legatura cu neconstituționalitatea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 privind modificarea Codului Fiscal. „Susțin…

- Autoritațile au anunțat ca, de la 1 ianuarie 2023, TVA pentru mancare la restaurante și cazare va crește de la 9%, cat este in prezent, la 19%. De asemenea, Guvernul va majora și TVA pentru sucurile cu zahar și pentru berea fara alcool. In ambele cazuri, TVA va fi majorat de la 9%, la 19 […]

- CS Dinamo, echipa Ministerului de Interne, a facut un pas uriaș spre promovarea in Liga 3, dupa ce a caștigat play-off-ul Ligii a 4-a de pe București. Aflata in play-off-ul de promovare in Liga 3, CS Dinamo a intalnit CS progresul 2005 in etapa 2 a play-off-ului. In acest play-off au intrat CS Dinamo,…

- Primul-ministru Nicolae –Ionel Ciuca a vizitat astazi societatea Terapia din Cluj-Napoca, cea mai mare companie de medicamente generice și produse fara rețeta (OTC) din Romania, cu o tradiție de peste 100 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Analizele guvernamentale privind modificarile Codului Fiscal includ o reevaluare a cotelor de TVA, introducerea impozitului pe locuinta exclusiv in functie de valoarea acesteia si nu de numarul de proprietati, precum si eliminarea treptata a facilitatilor fiscale, potrivit unor surse citate de news.ro

- Directorul sportiv al CFR Cluj, Bogdan Mara, a declarat, duminica seara, ca pentru noua si vechea campioana sezonul actual a fost cel mai greu din Liga 1 Casa Pariurilor. Mara anunta 5-7 transferuri. El a spus despre directorul sportiv al clubului FCSB ca intoxica lumea cu informatii neadevarate,…