- Farul Constanța și Sheriff Tiraspol se intalnesc miercuri, de la 20:30, in prima manșa din drumul catre marele vis: grupele Ligii Campionilor! Campioana Romaniei a ratat primul trofeu, Supercupa, dar Gica Hagi a parut ca e all-in catre debutul Farului in preliminariile Ligii, iar cotele cele mai tari…

- In așteptarea restartului de sezon din Superliga, a partidelor echipelor romanești in cupele europene, precum și a revenirii campionatelor de top din Europa, ne indreptam atenția catre un campionat mai puțin explorat in oferta de pariuri, iar cele mai tari cote fiind pe efbet.ro. Confruntarea dintre…

- Dupa o pauza foarte scurta, echipele din prima liga de fotbal a Romaniei se pregatesc intens pentru startul noului sezon. A fost o vara destul de liniștita la nivelul bancilor tehnice pentru marile echipe, insa s-au facut cateva transferuri importante. Inainte de startul noului sezon, iata 5 lucruri…

- 14 iulie este data magica la care incepe noul sezon din Superliga Romaniei! Pasiunea din tribune, spiritul de lupta din teren, momentele de inspiratie de pe bancile tehnice sunt doar cateva dintre elementele care au caracterizat si vor caracteriza in continuare acest spectacol fotbalistic pe care il…

- Orlando Nicoara, directorul firmei care deține drepturile TV in Liga 1 și membru al board-ului Clever Media, a transmis ca Emil Gradinescu și Costi Mocanu vor comenta ambele dueluri dintre Romania și Israel, din preliminariile EURO 2024. Urmatorul meci al Romaniei, pe teren propriu, cu Israel, este…

- Romania a scos un egal nesperat in Elveția, scor 2-2, in cel mai greu duel al grupei preliminare pentru Euro 2024. Valentin Mihaila a marcat o „dubla” in minutele 90 și 92. și astfel a produs „minunea de la Lucerna“! Startul meciului a fost unul umilitor pentru naționala noastra! Nu doar ca am calcat…

- Primul baraj pentru Conference League, FCU Craiova - FC Voluntari, a fost programat pe 26 mai, la ora 20:00. LPF a stabilit și datele manșelor tur din barajul pentru menținerea / promovarea in SuperLiga, precum și programul ultimei etape din play-off. Ultimul loc de Conference League va fi ocupat in…