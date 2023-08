Cote Îndrăznețe vs. Sigure: Ghid Pariuri Atunci cand vine vorba de pariuri sportive, fiecare parior iși dorește sa obțina caștiguri cat mai mari și sa iși maximizeze profitul. In acest sens, alegerea cotelor potrivite este esențiala. Exista doua tipuri principale de cote pe care le poți alege: cotele indraznețe și cotele sigure. In acest ghid, vom explora avantajele și dezavantajele fiecarui [...] Articolul Cote Indraznețe vs. Sigure: Ghid Pariuri apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Promisiunea unor caștiguri garantate și rapide din „venituri pasive” s-a dovedit a fi chiar opusul pentru mai mulți clujeni. Potrivit IPJ Cluj, aceștia au accesat anumite platforme ce conțineau anuțuri cu „venituri pasive” ulterior fiind contactați de catre un reprezentat denumit ”broker”. Reprezentantul…

- In sfarșit județul Cluj va avea un sistem antigrindina. Unul din dispozitive va fi amplasat și in zona Turda-Campia Turzii. Fenomenele meteo extreme sunt la ordinea zilei in special pe perioada verii. Grindina cauzeaza pagube insemnate fermierilor din zona. Pana acum județul Cluj nu a avut un sistem…

- Asociația ”Daniel Boxing Dan Rusu Ciprian Club Sportiv” anunța lansarea proiectului cu titlul BOXING 2023, proiect cofinanțat din fondurile bugetului local al Municipiului Campia Turzii. Pentru a putea participa la competițiile oficiale din 2023, antrenorul Daniel Dandoczi a legitimat in aceste zile…

- Dupa un sezon in care a jucat in play-off-ul seriei a IX-a din liga a treia, Unirea Alba Iulia și- a numit un antrenor nascut la Turda. Stelian Gherman este omul care va conduce echipa din orașul Unirii in sezonul viitor. Conform alba24.ro, alb-negrii au negociat cu mai mulți antrenori, timp de doua…

- Ploaia de astazi a afectat puternic zona rurala din jurul Turzii, in special comuna Ceanu Mare care arata ca „o mica Veneția” din cauza strazilor inundate. Citește și: VIDEO – Ploi insemnate cantitativ! Pompierii turdeni intervin la Copaceni, la o locuința inundata! La Ceanu Mare, apa a invadat terenurile!…

- Turdenii sunt satui de șantiere interminabile, praf, mizerie și gunoaie. In plin centrul Turzii este un șantier imens iar tomberoanele dau deja pe afara. La fel erau și in dimineața asta, tomberoane pline de gunoaie de orice fel, ca nu mai sta nimeni sa le sorteze, arhipline, in fața parculețului de…

- Judecatoria Turda l-a condamnat in aceasta dimineața, la 5 ani de inchisoare pe Bumbi Ioan Felician, pentru lipsire de libertate in mod ilegal și port sau folosirea fara drept de obiecte periculoase. Barbatul a fost arestat preventiv in 2 februarie 2023, fiind și in prezent in arest preventiv. ”Condamna…

- In cateva minute intra in vigoare o avertizare nowcasting, Cod Galben de fenomene meteo imediate valabila pentru Turda, Campia Turzii și comunele invecinate pana la ora 15! Sunt anunțate averse care vor acumula peste 25 l/mp, descarcari electrice, intensificari ale vantului. Avertizarea este valabila…