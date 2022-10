Cotcodăceli și măcăieli Sigur, am mai avut titlul asta, de-aia și revin, ca-mi plac dihotomiile: behehe și mihoho, miambal și magiun, pași și pașale, intre Syla și Carbida, intre oraș și scalda, „razne și prisosuri”, titlul recentissimei mele carți. Așa și cu castelul de la Stan și Bran: intre fudulie (trufie) și neam prostism. Cu bucium și jale […] The post Cotcodaceli și macaieli first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

