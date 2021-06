Cotațiile petrolului au urcat la cele mai ridicate niveluri. Explicația „economică” Sustinute de redresarea economica si de perspectiva de crestere a cererii, cotațiile petrolului au urcat, luni, la cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani. Prețul barilului Brent a urcat pana la 73,64 dolari pe baril, noteaza Reuters. Pretul petrolului West Texas Intermediate, de referinta pe piata americana, a avansat pana la 71,78 dolari pe baril. Transporturile isi revin la nivelurile anterioare pandemiei in America de Nord si majoritatea țarilor Europei. Numarul curselor aeriene este in crestere, odata cu relaxarea restrictiilor impuse in timpul pandemiei, determinand cresteri ale cotatiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

