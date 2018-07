Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile futures la cafea au atins luni cel mai scazut nivel din ultimele 29 de luni in conditiile in care realul brazilian a continuat sa se deprecieze in raport cu dolarul, ceea ce a crescut atractivitatea vanzarilor la export unde pretul este in dolari, transmite Bloomberg.

- Camera americana a Comertului, cel mai mare grup de lobby in domeniul afacerilor din SUA si un aliat traditional al Partidului Republican, a lansat o campanie impotriva taxelor vamale aplicate de presedintele Donald Trump, informeaza site-ul agentiei Reuters.Campania de lobby va analiza impactul…

- Producatorul de motociclete Harley-Davidson va transfera o parte din productia din Statele Unite la fabricile sale internaționale, pentru a evita tarifele vamale impuse de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters . Reamintim, UE a impus tarife vamale pentru mai multe tipuri de produse importate din SUA,…

- Statele Unite s-a retras dintr-un „ipocrit si egoist” Consiliu pentru Drepturile Omului din cadrul Natiunilor Unite, marti, in contextul a ceea ce americanii au numit o tendentiozitate cronica fata de Israel si o lipsa de reforme. Activistii avertizeaza cu privire la impactul negativ masiv pe care…

- Increderea cetatenilor australieni in Statele Unite ca putere globala este la cel mai scazut nivel inregistrat in ultimii zece ani, in contextul alegerii lui Donald Trump in functia de presedinte in 2016, conform unui studiu realizat de Institutul Lowy si citat de Reuters.

- Bursele de pe toata planeta au deschis in scadere sedintele de tranzactionare de miercuri, lovite de un nou soc: decizia presedintelui american Donald Trump de a ameninta China cu tarife suplimentare de 200 de miliarde de dolari.

- China va impune SUA tarife vamale "identice" cu cele pe care administratia Trump le-a impus produselor chineze, a anuntat vineri Ministerul chinez al Comertului, transmite AFP, preluata de Agerpres. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri introducerea unor tarife vamale de 25% pentru…