- In jurul orei 3:00 GMT, cotatia barilului de petrol WTI era in scadere cu 1,37- la 31,07 dolari, in timp ce barilul de titei Brent din Marea Nordului pierdea 1,23- fiind cotat la 32,81 dolari. De la inceputul anului si pana in prezent cele doua contracte de referinta pe piata petrolului au pierdut aproape…

- Pretul petrolului continua sa scada pe fondul temerilor privind o recesiune mondiala. La cat a ajuns barilul Cotatia barilului de petrol a continuat sa scada vineri dimineata pe piata din Asia, in contextul in care razboiul preturilor dintre Arabia Saudita si Rusia a agravat impactul pandemiei de coronavirus…

- Compania petroliera saudita Aramco a anuntat marti ca isi va majora productia de petrol la 12,3 milioane barili pe zi (mbd) de la 1 aprilie, ceea ce va insemna o crestere de 300.000 barili (2,5 % in plus), a anuntat compania la bursa din Arabia Saudita - Tadawul, relateaza agentia EFE. Conform…

- Țarile OPEC au convenit cea mai accentuata reducere a productiei de petrol de dupa criza din 2008. Prețurile au scazut masiv, din cauza epidemiei cu coronavirus OPEC a convenit joi sa impuna o reducere mai accentuata a productiei de petrol, cea mai mare dupa criza financiara din 2008, pentru sustinerea…

- Preturile petrolului au scazut luni la cele mai reduse niveluri din ultimele 13 luni, din cauza epidemiei din China care a redus cererea si a provocat asteptari privind noi reduceri ale productiei de catre OPEC si aliatii organizatiei, intre care si Rusia, transmite Reuters, conform news.ro.Cotatia…

- Preturile petrolului au scazut joi cu 3%, la un nou minim al ultimelor trei luni, din cauza temerilor legate de posibilul impact economic al epidemiei provocate de coronavirusul din China, care continua sa se extinda la nivel global, in timp ce piata ia in considerare si posibilitatea ca OPEC sa…

- Prețul barilului de petrolul a crescut vineri pe piețele internaționale cu circa 2,5 dolari dupa ce un atac aerian al Statelor Unite l-a ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani, provocand temeri cu privire la posibilitatea unei escaladari a tensiunilor in Orientul Mijlociu, transmite Reuters.Citește…

- Cotatia barilului de petrol a crescut vineri dupa ce anuntul mortii influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, a provocat ingrijorari pe piata cu privire la o escaladare a tensiunilor in regiune, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In jurul…