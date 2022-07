Stiri pe aceeasi tema

- Cotația barilului de țiței a revenit, in Europa, sub pragul de 100 de dolari, pentru prima data dupa luna aprilie Cotația barilului de țiței a revenit, in Europa, sub pragul de 100 de dolari, pentru prima data dupa luna aprilie Cotația barilului de țiței Brent, referinta pentru piata petrolului din…

- Pe fondul ingrijorarilor privind o posibila recesiune, cotatia barilului de titei Brent, referinta pentru piata petrolului din Europa, si-a continuat miercuri scaderea, dupa pierderile semnificative inregistrate marti, coborand sub pragul simbolic de 100 de dolari, pentru prima data dupa luna aprilie,…

- Cotatia titeiului Brent, de referinta la nivel global, a scazut cu 10,77 dolari, sau cu 9,5%, la 102,73 dolari pe baril, pana la ora 15:43 GMT (18:43 ora Romaniei). Pretul petrolului american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 9,30 dolari, sau cu 8,6%, la 99,13 dolari pe baril, de la inchiderea…

- Pretul petrolului a scazut marti, afectat de ingrijorarile cu privire la incetinirea economiei mondiale, chiar daca noi perturbari pe partea de aprovizionare fac ca situatia pe piata sa ramana una tensionata, transmite Reuters. In jurul orei 13:15 GMT, cotatiile futures la titeiul american erau in scadere…

- Ziua de marți a venit cu scaderea prețului petrolului pe piețele internaționale, pe fondul zvonurilor ca urmeaza o recesiune economica ce ar putea afecta toata lumea. Pretul petrolului a scazut marti, afectat de ingrijorarile cu privire la incetinirea economiei mondiale, chiar daca noi perturbari pe…

- Participantii la discutiile desfasurate prin videoconferinta au decis sa isi continue politica de productie stabilita anterior. Asta inseamna ca grupul dominat de producatori din Orientul Mijlociu va mari productia din august cu 648.000 de barili pe zi. Urmatoarea intalnire a OPEC+ va avea loc pe 3…

- Cotatia barilului de titei a crescut marti dupa ce statele membre UE au ajuns la un acord privind interzicerea majoritatii importurilor de titei din Rusia, ceea ce a alimentat ingrijorarile referitoare la o perturbare a unei piete care este deja supusa la presiuni pe fondul cresterii cererii de combustibil…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,43 dolari, sau cu 1,3%, la 112,31 dolari pe baril pana la ora 16:18 GMT (19:18 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a urcat cu 1,50 dolari, sau cu 1,4%, la 109,77 dolari pe…