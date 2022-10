Stiri pe aceeasi tema

- Piata cerealelor se pregateste pentru o crestere a preturilor, dupa retragerea Rusiei din acordul privind coridorul Marii Negre, decizie care pune in pericol exporturile ucrainene, au spus analisti intervievati de Reuters, potrivit news.ro. Moscova si-a suspendat sambata participarea la acordul Marii…

- Cotatiile futures la grau au crescut luni cu peste 5% iar cele la porumb cu peste 2%, dupa ce anuntul privind retragerea Rusiei din acordul ce asigura exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagra a inmultit ingrijorarile cu privire la aprovizionarea mondiala cu alimente, transmite Reuters. In jurul…

Natiunile Unite sunt in contact cu autoritatile ruse in urma informatiilor ca Moscova si-a suspendat participarea la un acord ce a reluat exporturile de cereale si ingrasaminte ucrainene la Marea Neagra, a declarat sambata un purtator de cuvant al ONU, citat de Reuters.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile purtate miercuri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a accentuat necesitatea ca Alianta sa monitorizeze atent, in continuare, situatia din Marea Neagra, avand in vedere dinamica ridicata a evolutiilor din regiune, cat si impredictibilitatea…

- Rusia a transmis ONU o lista cu revendicari și in cazul in care doleanțele Moscovei nu vor fi indeplinite, Federația Rusa se va retrage din acordul privind exportul de cereale din Marea Neagra, care expira in noiembrie, a declarat pentru Reuters reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Ghenadi…

- ”Datorita participarii dumneavoastra directe si cu medierea ONU, a fost rezolvata problema aprovizionarii cu cereale ucrainene din porturile Marii Negre. Livrarile au inceput deja. Vreau sa va multumesc pentru acest lucru si pentru faptul ca, in acelasi timp, a fost luat un pachet de decizii privind…