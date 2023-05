Cotația euro, cea mai mare din istorie. Curs BNR: 4,9610 lei/euro Euro a atins miercuri, 17 mai 2023, cea mai mare valoare din istorie in fata leului. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de referinta de 4,9610 lei/euro, 4,5816 lei/dolar, 5,6971 lei/lira sterlina, 5,0942 lei/franc elvetian si 292,4094 lei pentru un gram de aur. Este cea mai mare valoare din istorie pe care euro a atins-o in fata leului, la cursul BNR, anunța economica.net. Precedentul record a fost inregistrat pe 22 septembrie 2021, cel mai mare nivel din istorie, in fata leului, la cursul BNR (4,9495 lei). Euro a crescut la 4,9610 lei, fata de 4,9462 lei, nivelul anuntat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

