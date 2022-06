Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a scazut miercuri la un nou minim de 18 luni, tragand in jos si alte monede mai mici si aprofundand criza pietei declansata in aceasta saptamana de furnizorul de servicii financiare in monede virtuale Celsius, care a blocat retragerile clientilor, transmite Reuters. Cea mai valoroasa criptomoneda…

- Bitcoin, in picaj liber. Moneda virtuala a ajuns la o valoare de sub 24.000 de dolari, cea mai mica din ultimii 2 ani Bitcoin a scazut cu peste 10% in ultimele 24 de ore, coborand sub 24.000 de dolari pe unitate. Este cel mai mic preț inregistrat in ultimii 2 ani. Maximul istoric a fost inregistrat…

- Leul a profitat de scaderea aversiunii fața de risc și s-a apreciat fața de euro. La aceasta evoluție contribuie și creșterea constanta a dobanzilor interbancare. Cursul euro a scazut de la 4,9457 la 4,9417 lei, minimul ultimei luni și o saptamana. Transferurile se realizau in culoarul 4,939 – 4,944…

- Bitcoin a scazut joi, temporar, sub 26.000 de dolari pentru prima data in ultimele 16 luni, pe fondul unei vanzari masive de criptomonede deținute in portofelele virtuale, fapt care a dus la dispariția a 200 de miliarde de dolari de pe intreaga piata intr-o singura zi, transmite CNBC, potrivit News.ro…

- Bitcoin, cea mai importanta moneda digitala din lume dupa valoarea de piata, a scazut luni cu 5%, pana la 32.860,91 dolari pe unitate, potrivit datelor de la Coindesk. Bitcoin a atins un minim al tranzactiilor de 32.650,02 dolari pe unitate, cel mai redus nivel din iulie 2021. Moneda virtuala a fost…

- Statul de „moneda refugiu” in perioadele tulburi din punct de vedere geopolitic și militar, a inmulțit plasamentele in dolarul american care a atins joi maximul ultimilor cinci ani fața de yenul japonez și euro. Moneda unica a scazut la 1,0483 – 1,0564 dolari, astfel ca media monedei americane a a atins…

- Mișcare strategica pregatita de Meta. Utilizatorii rețelei de socializare afla cel mai recent plan ce se se are in vedere! Meta, compania-mama a gigantului social media Facebook, ar intenționa sa introduca o moneda virtuala, dar și servicii de imprumut pentru aplicațiile deținute – printre cele afectate…

- Cotatiile petrolului au fost influentate negativ si de noile restrictii din China pentru a reduce raspandirea coronavirusului, care au provocat ingrijorari ca cererea de combustibil ar putea fi afectata. Pretul titeiului Brent a scazut cu 2,38 dolari, sau cu 2,1%, pana la 110,10 dolari pe baril pana…