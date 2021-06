Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) sustin ca firmele de transport nu sunt sprijinite, sunt din ce in ce mai impovarate de taxe in strategia descrisa de Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in timp ce masinile electrice vor primi bani, cu scopul…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) sustin ca firmele de transport nu sunt sprijinite, sunt din ce in ce mai impovarate de taxe in strategia descrisa de Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in timp ce masinile electrice vor primi bani, cu…

- Copresedintele USR-PLUS Dacian Ciolos a declarat sambata, la Zalau, ca Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a putut fi respins sau refuzat de Comisia Europeana, pentru ca el nu a fost inca depus. "Nu a existat nicio recuzare, nicio refuzare, nicio respingere a Planului,…

- Copresedintele USR-PLUS Dacian Ciolos a declarat sambata, la Zalau, ca Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a putut fi respins sau refuzat de Comisia Europeana, pentru ca el nu a fost inca depus. "Nu a existat nicio recuzare, nicio refuzare, nicio respingere a Planului, pur si…

- "1,5 miliarde pentru paduri este o suma colosala, in niciun caz nu vor fi banii risipiti si in niciun caz nu putem face reforma in fiecare an. Am avut exemple, mai ales la Ministerul Invatamantului, unde am ajuns cu reformele anuale; nu cred in aceste reforme continue. Cred in deciziile fundamentate,…

- Transportatorii transmit un semnal de alarma, pe un subiect de interes pentru romani! .” In firmele de asigurari din Romania exista venituri nete de 20.000 euro/luna in timp ce țara se zbate intr-o criza financiara de proporții istorice”, transmite Vasile Ștefanescu. Confederația Operatorilor și Transportatorilor…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) someaza Guvernul și Parlamentul Romaniei sa se trezeasca la realitate și sa iasa din capcana intinsa de firmele de asigurari care vor sa modifice Legea RCA in favoarea companiilor de asigurari și in detrimentul celor…

- Efectele pandemiei de la inceputul anului 2020 au modificat perspectivele economice, sociale și bugetare atat in Romania, cat și in celelalte state ale Uniunii Europene, motiv pentru care a fost nevoie de un program pentru a face fața enormelor consecințe economice și sociale. Guvernul condus de catre…