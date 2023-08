Stiri pe aceeasi tema

- In conferința de presa de la PNL Neamț, din 28 iulie, senatorul Eugen Țapu Nazare a vorbit de deficitul bugetar și i-a cerut fostului ministru al Finanțelor, Adrian Caciu, sa explice de ce nu a prognozat corect bugetul. „Una din principalele cauze a deficitului excesiv e o prognozare mult prea optimista…

- De peste doua luni de zile, autoritatile locale prin institutiile subordonate ar fi trebuit sa identifice terenurile napadite de ambozie din oras. Aici intra atat propietatea publica, dar si privata. Legea data in acest sens obliga autoritatile sa identifice terenurile napadite de ambrozie pana in luna…

- Tenismanul roman Petru-Alexandru Luncanu (34 ani) a fost suspendat pe o perioada de cinci ani pentru multiple incalcari ale Programului Anticoruptie din Tenis (TACP), a confirmat, vineri, Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

- Guvernul merge pe repede-inainte cu proiectul,,Ordonanței austeritații”, care va limita și chiar va taia, in 2023, o parte dintre cheltuielile publice, inclusiv in Sectorul de Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala, atat in privința unor achiziții, dar și in ceea ce privește Titlul I – cheltuieli…

- Programul „Euro 200” de acordare a unui ajutor financiar elevilor si studentilor in vederea achizitionarii de calculatoare va continua in acest an cu o serie de modificari, scrie Ziarul Financiar. Conform Hotararii nr. 395 din 4 mai 2023 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii…

- Astazi, duminica 14 mai 2023, comemoram pe sacrificați in Rezistența impotriva comunismului pentru libertatea și demnitatea poporului roman - – cu ocazia Zilei Naționale de Comemorare a Martirilor din Temnițele Comuniste (cf Legii 127/2017) –

- Partidului Politic „Șor” ar putea fi scos in afara legii. Curtea Constituționala se intrunește miercuri, 10 mai, in ședința, pentru a examina sesizarea Guvernului Republicii Moldova privind verificarea constituționalitații Partidului. Cabinetul de miniștri a aprobat, in cadrul ședinței din 9 noiembrie,…

- ■ in ultimele zile, cadrele de la Serviciul Rutier au desfasurat mai multe misiuni pe drumurile Neamtului ■ abateri au fost multiple, fiind intocmite si dosare penale ■ Pe 7 mai 2023, in jurul orei 02.00, cadrele de la Serviciul Ruter au oprit un autoturism, care circula pe DJ 157G, la Oglinzi. In urma…