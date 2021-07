Stiri pe aceeasi tema

- Firmele de transport rutier pentru persoane sunt aproape falimentate dupa un an si jumatate de restrictii cauzate de pandemia de coronavirus, transmit reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) care cer autoritatilor sa ia masuri pentru deblocarea situatiei.

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) sustin ca firmele de transport nu sunt sprijinite, sunt din ce in ce mai impovarate de taxe in strategia descrisa de Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in timp ce masinile electrice vor primi bani, cu scopul…

- Noua lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) poate fi un prim pas catre supravegherea efectiva si eficienta a pietei asigurarilor auto, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). Potrivit…

- Legea RCA ar putea fi schimbata, printr-o ordonanta de urgenta, in favoarea firmelor de asigurari si in defavoarea consumatorilor, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), mentionand ca se pregatesc de miting.

