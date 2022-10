Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii are de verificat 20.000 de soferi fara contract de munca doar in Capitala, sustine Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), care saluta controalele ITM Bucuresti la transportatorii care nu platesc taxe si impozite pentru soferii angajati. “Ne bucuram…

- Comunicat de presa: Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), impreuna cu ceilalți membri UGIR, cerem Guvernului Romaniei masuri concrete pentru susținerea economiei, in perioada urmatoare. Nu avem nevoie de explicații despre razboiul din Ucraina care va menține…

- Comunicat de presa Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) cere Guvernului Romaniei sa explice de ce tolereaza menținerea prețului crescut al carburanților, dupa ce prețul barilului de petrol a scazut aproape la jumatate fața de perioada in care prețurile la…

- Comunicat de presa11.08.2022Companiile de asigurari care vand polite RCA au devenit cele mai profitabile din intreaga Uniune Europeana Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) ii cere vicepreședintelui ASF, Cristian Roșu, sa ofere urgent explicații in fața Parlamentului…

