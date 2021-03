Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) atrage atentia asupra nerespectarii legislatiei in vigoare, la nivelul autoritatilor locale, prin diminuarea numarului de autorizatii pentru taximetrie si cresterea numarului de transportatori de persoane in regim "ride sharing", a anuntat luni organizatia. In context, reprezentantii COTAR acuza autoritatile ca nu tin cont de consecintele grave ale acestui comportament indreptat impotriva firmelor romanesti care aduc bani la bugetul de stat. "In Romania sunt deja mai multe copii conforme pentru transport alternativ decat…