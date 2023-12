COTAR: ASF ascunde fără temei legal informații de interes public COTAR a transmis catre ASF cererea inregistrata cu nr. RG-30085/23.10.2023 și P-DCEF 1074/23.10.2023, solicitand informațiile și documentele de interes public despre situația financiara a companiilor care ocupa primele locuri in topul vanzarilor de polițe RCA. Raspunsul ASF este halucinant: nu se dorește transparentizarea acestor informații „pentru ca ar crea haos in piața”.COTAR a cerut ASF sa dispuna comunicarea informațiilor și documentelor de interes public solicitate și sa dispuna aplicarea masurilor administrative/disciplinare adecvate fața de persoanele care se fac vinovate de refuzul nejustificat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

