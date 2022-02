COTAR amenință cu proteste în stradă/ Cer plafonarea prețurilor la asigurările RCA Patronatele din transporturi ameninta cu proteste, daca nu se aplica urgent plafonarea tarifelor RCA. Un mesaj clar in acest sens a fost transmis vineri, 18 februarie, prin intermediul unui comunicat de presa venit de la COTAR. Iata ce s-a transmis: „Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), A.P.T.E.2002, A.P.U.L.U.M , cere adoptarea de urgența […] The post COTAR amenința cu proteste in strada/ Cer plafonarea prețurilor la asigurarile RCA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei organizatii patronale ale transportatorilor rutieri se pregatesc sa organizeze proteste de strada in cazul in care Guvernul nu va interveni pentru plafonarea preturilor la asigurarile de raspundere civila auto (RCA), potrivit unui comunicat remis vineri de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor…

- Trei organizatii patronale ale transportatorilor rutieri se pregatesc sa organizeze proteste de strada in cazul in care Guvernul nu va interveni pentru plafonarea preturilor la asigurarile de raspundere civila auto (RCA), potrivit unui comunicat remis vineri de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) a lansat o petiție pe tema prețurilor RCA. „Cetațenii romani solicita masuri urgente pentru stabilirea corecta a tarifelor RCA și incetarea abuzurilor asiguratorilor!”, transmit aceștia. Petiția se adreseaza celor carora le-a…

- Traseele operate de STB trebuie scoase la licitație deoarece transportul public este o gaura neagra pentru bugetul de stat, arata Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita autoritatilor sa scoata la licitatie traseele operate de STB in conditiile in care transportul public din Capitala este o gaura neagra care absoarbe foarte multi bani de la bugetul de stat. “Avand in vedere faptul…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania solicita autoritatilor sa scoata la licitatie traseele operate de STB. “Dincolo de faptul ca a bloca timp de mai multe zile consecutiv toata Capitala devine deja o problema de securitate nationala, mai vedem ca principalele revendicari…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) cere Guvernului sa respecte Legea Dialogului Social, macar de anul acesta, dupa ce confederațiile patronale reprezentative la nivel de ramura au fost ignorate total in ultimii 12 ani. Dupa eliminarea caracterului obligatoriu…

- Un mesaj de ultima ora vine de la COTAR. Și este adresat vicepremierului Kelemen Hunor, cu o intrebare ce vizeaza retragerea lui Sandor Gabor din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Redam in cele ce urmeaza, integral, comunicatul transmis de catre reprezentanții COTAR: Confederația…