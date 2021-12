Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal a Republicii Moldova a incheiat anul pe locul 181 in topul mondial. Astfel, „tricolorii” au inregistrat cea mai slaba clasare la final de an in ierarhia FIFA. In 2021, Moldova a disputat 10 partide in preliminariile Campionatului Mondial.

- Antrenorul Mircea Rednic si-a criticat jucatorii dupa ce Dinamo a primit doua goluri în prelungiri și a pierdut meciul cu CS Mioveni, scor 2-1."Aici a fost o greseala individuala. Nu ai voie sa faci asa ceva. Ce cauta el acolo pe 6 metri? Se repeta greseala din meciul cu Târgoviste.…

- Romania va intalni Spania, in deplasare, la 4 si 5 martie 2022, in barajul pentru calificarea la turneul final al Cupei Davis, s-a stabilit, duminica, in urma tragerii la sorti. Jucatorii spanioli clasati cel mai bine in ierarhia ATP sunt Rafael Nadal, locul 5 ATP, Roberto Bautista Agut, locul 19 ATP,…

- Meci fara istoric, in ultima etapa a turului Superligii B Prahova, intre Sportul Campina și Bradetul Ștefești. Jucatorii au parut mai mult cu gandul la vacanța, astfel ca jocul nu a fost din cale afara de spectaculos.

- ​Locul 14, FCU Craiova 1948 (14 puncte), și locul 15, Dinamo (8 puncte), se înfrunta vineri, 26 noiembrie, de la ora 20:30, în etapa a 17-a din Liga 1 la fotbal (a doua a returului). Dinamo a pierdut și cu Voluntari, iar rabdarea tuturor a ajuns la fund. Jucatorii au, totuși,…

- Cel mai mare jucator roman din istorie, Gheorghe Hagi, este chemat de tot mai mulți oameni la echipa naționala. Hagi a ținut un discurs prin care arata faptul ca el cunoaște absolut toți jucatorii romani din ultimii 12 ani, asta pentru ca el i-a selectat, el a stat alaturi de ei de la cele mai mici…

- Deși a fost reprimit in lotul lui Dinamo dupa conflictul cu Mircea Rednic, Deian Sorescu (24 de ani) nu scapa de criticile la adresa sa. Razvan Oprea, actor și membru-fondator al Asociației Dinamoviști pentru Dinamo, l-a taxat dur pe mijlocașul roman pentru atitudinea sa. Invitat la emisiunea „GSP Live”,…

- River Plate a sarbatorit primul Superclasico in pandemie cu fani in tribuna, in etapa #14 din prima liga, 2-1 cu Boca. Doua goluri ale lui Julian Alvarez i-au dus pe elevii lui Gallardo in fotoliul de lider temporar, pana joaca Talleres, care are un punct și un meci mai puțin in acest moment. Rojo a…