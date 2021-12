Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede reducerea cotei TVA la 5% la comercializarea cartilor in format electronic. Actul normativ modifica articolul 291 alineatul (3) litera a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Legea promulgata prevede extinderea sferei de aplicare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede a initiativa legislativa se propune extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA de 5% si asupra comercializarii cartilor in format electronic, in scopul sustinerii lecturii, mai ales in randul generatiilor tinere care folosesc…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77 2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane, precum si pentru modificarea unor acte normative…

- Manualele scolare si cartile in format audiobook, electronic și multimedia vor avea taxa pe valoare adaugata (TVA) redusa, incepand cu 1 ianuarie 2022, potrivit unei legi adoptate marți, de Parlament. Initiativa legislativa prevede extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA si asupra comercializarii…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede reducerea cotei TVA la 5% la comercializarea cartilor in format electronic. S-au inregistrat 302 voturi "pentru" si doua abtineri. Initiativa legislativa prevede extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA si asupra…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede reducerea cotei TVA la 5% la comercializarea cartilor in format electronic. S-au inregistrat 302 voturi „pentru” si doua abtineri, transmite Agerpres. Initiativa legislativa prevede extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA…

- Actul normativ completeaza art. 109 din Legea nr. 263 2010, in sensul instituirii posibilitatii transmiterii de catre Casa Nationala de Pensii Publice, la cerere, in format electronic, pe e mail sau in contul online deschis in portalul CNPP.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 11 noiembrie,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea masurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, care va intra in vigoare de la 1 noiembrie. Actul normativ prevede spriijn doar pentru romanii cu venituri mici. Aproximativ 500 de mii…