Cota redusă de TVA de la 19% la 5% la panourile solare și brichetele din lemn Cota redusa de TVA de la 19% la 5% la panourile solare și brichetele din lemn va intra in vigoare din 14 iulie. Legea nr. 216/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul a fost publicata in Monitorul Oficial. Astfel cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare și pentru livrarea catre persoanele fizice de lemn de foc, sub forma de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similar. Acestea trebuie sa se incadreze la codurile NC 4401 11 00 și 4401 12 00. Cota redusa se aplica și pentru rumeguș, deșeuri și resturi de lemn aglomerate sub forma de pelete… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

