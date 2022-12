Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede reducerea cotei TVA de la 19% la 5% pentru livrarile de pompe de caldura, panouri fotovoltaice si solare. Propunerea legislativa pentru stimularea investitiilor in eficienta energetica prevede completarea articolului 291 alineatul (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in sensul reducerii cotei de TVA aferenta livrarilor de pompe de caldura, panouri fotovoltaice si panouri solare termice, de la nivelul standard de 19% la 5% asupra bazei de impozitare, in scopul reducerii consumului de energie electrica si a dependentei…