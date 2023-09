Stiri pe aceeasi tema

- Primul weekend din septembrie se incheie cu meciuri interesante in fotbalul european. Meciul zilei de duminica in Premier League le aduce fața in fața pe Arsenal și Manchester United, pentru ca in Spania lumina reflectoarelor sa fie ațintita spre Barcelona și Atletico Madrid, doua favorite la titlu.…

- Luna septembrie incepe tare pe Betano, cu doua meciuri care nu pot lipsi de pe biletul oricarui jucator care se respecta. In Liga 1 avem un derby bucureștean de tradiție, Rapid – Dinamo (vineri, 21:30), pentru ca in Serie A sa asistam la primul duel tare din acest sezon, AS Roma – AC Milan (vineri,…

- In primul meci al sezonului pe teren propriu pentru Bayern se pune doar problema diferenței de scor la duelul cu Augsburg, iar Barcelona cauta a cincea victorie consecutiva in deplasarea de la Villarreal. Pentru prima data in fața propriilor suporteri Napoli nu concepe alt rezultat decat victoria, iar…

- Ultima zi a saptamanii este una extrem de bogata in oferta Betano, cu meciuri din principalele campionate de fotbal ale Europei. Echipe precum Arsenal, Chelsea, Juventus, Barcelona, Leipzig sau Monaco pot fi urmarite la lucru in ziua de duminica, 20 august, iar cu Betano Avantaj pariul devine automat…

- Cristiano Ronaldo nu se mai intoarce in Europa. Fostul star de la Real Madrid se dedica in totalitate noului campionat in care evolueaza si care a adus in aceasta vara mai multi jucatori din Europa. Ronaldo este de parere ca fotbalul din Europa si-a pierdut mult din calitate si ca singura intrecere…

- La Liga depaseste 200 de milioane de urmaritori pe cele 16 platforme online pe care este prezenta, cu o crestere medie de 1,4 milioane de persoane pe saptamana in ultimul sezon, situandu-se pe primul loc intre competitiile fotbalistice ca numar de adepti dintre marile ligi europene, informeaza agentia…

- Sezonul recent incheiat a fost unul al surprizelor in ceea ce privește numele care au parasit campionatele de elita din fotbalul european. Echipe care in alte vremuri se incununau campioane au ajuns acum sa guste din cupa amara a caderii din primul eșalon. Betano prezinta mai jos povestea celor opt…