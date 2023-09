Stiri pe aceeasi tema

- Am plecat la drum cu patru echipe, dar sita tururilor preliminare a cernut nemilos. Astfel, Romania a ajuns in playoff-ul Conference League cu doua echipe, Farul și Sepsi incercand sa patrunda in premiera in grupele competițiilor europene. Adversare vor fi doua echipe din fotbalul scandinav, doua formații…

- Etapa a 5-a din Liga 1 programeaza, sambata, 12 august, confruntarea Politehnica Iași – Universitatea Craiova, un meci care va incepe la ora 21:30. Pe Betano, cu Bet Builder activat, pot fi plasate pana la zece pariuri diferite din meciul programat in Copou, dupa cum vom vedea in continuare. ...

- Manchester City, campioana ultimilor trei ani in Premier League, deschide noul sezon in deplasare cu Burnley, vineri, de la ora 22:00. Pe Betano, cu Bet Builder activat, pot fi selectate pana la zece piețe diferite din meciul care deschide sezonul din Premier League. Ce este Bet Builder? Cu opțiunea…

- Un meci programat luni seara, de la ora 21:30, in care se intalnesc doua formații cu rezultate diametral opuse in startul sezonului. Daca Dinamo a pierdut ambele meciuri de la revenirea in prima liga, Sepsi e pe cai mari dupa caștigarea Supercupei și victoria din Conference League cu ȚSKA Sofia. Pe…

- Pe Betano, cu opțiunea de pariere Bet Builder, pot fi combinate mai multe piețe de pariere pentru o singura cota, pe același bilet. Spre exemplu, in oferta de miercuri, 12 iulie, am ales patru meciuri din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, iar cu Bet Builder activat la fiecare partida in parte…

- ​Dupa ce și-au luat pulsul in prima etapa din faza grupelor, echipele participante la turneul final al Campionatului European de tineret U21 gazduit de Romania și Georgia intra in faza meciurilor hotaratoare. Echipele care au pierdut puncte in prima runda sunt obligate sa iasa la joc in tentativa de…

- ​Infrangerea suferita de naționala U21 a Romaniei in partida cu Spania nu lasa loc de prea multe opțiuni pentru jucatorii pregatiți de Emil Sandoi in disputa cu Ucraina, sambata, de la ora 19:00, pe stadionul Ghencea din București. Pe Betano, in partida Romania – Ucraina, pot fi plasate intre doua și…