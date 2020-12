Stiri pe aceeasi tema

- Vineri va fi o ședința cu reprezentanții complexelor comerciale și supermarketurilor, la sediul Primariei Generale, a confirmat pentru G4Media.ro prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu. BREAKING NEWS: 161 de romani au murit din cauza COVID-19 și ați peste 7000 s-au infectat Prefectul Berbeceanu…

- Luand exemplul județului Argeș unde s-au interzis coșurile de mana in magazine pentru a limita contactul dintre cumparatori și raspandirea coronavirusului, Prefectura Capitalei ia in calcul o masura asemanatoare in București. Capitala inregistreaza un numar in creștere de cazuri de COVID-19, cu o incidența…

- Autoritațile din Argeș pun in aplicare tot felul de metode pentru ca riscul de infectare sa fie diminuat. O noua regula pentru cetațeni prevede ca, in timpul cumparaturilor, coșurile de mana sa fie total interzise, acestea reprezentand un risc de infectare.

- De la sfarsitul acestei saptamani, cosurile de mana nu mai pot fi folosite in supermarketurile din Arges. Masura a fost luata de comun acord de Prefectura si reprezentantii supermarketurile pentru a reduce riscul infectarii cu SARS-CoV-2.

- La data de 19 octombrie, in conformitate cu datele transmise de inspectoratele școlare județene (inclusiv al municipiului București), se inregistreaza urmatoarea situație: – 10.790 de unitați de invațamant in Scenariul 1 (S1): participarea zilnica (fața in fața) a tuturor preșcolarilor și…

- Astfel, in intervalul 21 septembrie - 4 octombrie, cel mai mare numar de focare din tara a fost in centrele rezidentiale pentru copii sau varstnici. Aici au fost depistate 49 de focare, cu nu mai putin de 1200 de cazuri confirmate. Urmatorul pe lista pericolelor sunt unitatile medical sanitare cu…

- Premierul Ludovic Orban a comentat succint protestul anti-masti in scoli. Ludovic Orban a sustinut ca este necesara aceasta masura, care are rostul de a apara sanatatea copiilor, transmite Agerpres.Premierul Ludovic Orban a precizat ca a testat masura purtarii mastilor de protectie de catre elevi, iar…