Coşuri pline cu alimente înainte de Crăciun, munţi de mâncare la gunoi după Revelion. Romanii au facut cozi interminabile in magazine inainte de sarbatori pentru a cumpara tot felul de alimente pe care le-au aruncat ulterior la gunoi, pentru ca li s-au stricat in frigidere. Risipa alimentara a atins cote alarmante. In perioada sarbatorilor s-au aruncat zilnic 6.000 de tone de alimente, ceea ce ne claseaza pe locul 9

