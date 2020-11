Coșul minim pentru un trai decent, actualizat pentru anul 2020. Cea mai mare creștere a cheltuielilor a fost la capitolul locuință Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna Septembrie 2020 este de 7278lei pe luna, în creștere cu +4,7% fața de anul trecut, arata datele publicate de Friedrich-Ebert Stiftung. În septembrie 2019, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru același tip de gospodarie era de 6954 lei pe luna, iar în septembrie 2018 -de 6762 lei.



