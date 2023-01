Coşul de cumpărături s-a scumpit. Plăteşti în ianuarie 2023 mai mult decât în decembrie 2022 Nou an, noi scumpiri. Se vede asta chiar la casa de marcat de la supermarket. Astazi, un cos cu produsele de baza este cu aproape 10 lei mai scump decat luna trecuta. Printre produsele ale caror preturi au crescut cel mai mult se numara lactatele si fructele. Un cos cu produse de baza – 174 […] The post Cosul de cumparaturi s-a scumpit. Platesti in ianuarie 2023 mai mult decat in decembrie 2022 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

