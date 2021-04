Stiri pe aceeasi tema

- Protecția Consumatorilor a intocmit un set de recomandari pentru persoanele care se pregatesc de sarbatorile pascale. Produsele alimentare trebuie achiziționate numai din spații amenajate, autorizate. La cumpararea produselor trebuie solicitat și pastrat bonul de casa pentru a putea proba in cazul in…

- O asociatie din comuna Greci le pregateste copiiilor si batranilor institutionalizati mese festive si cadouri de sarbatorile pascale, darurile care vor ajunge in centrele de ocrotire sociala fiind oferite de persoane din aceeasi comuna care lucreaza in strainatate. Presedinta asociatiei Clopotelul dobrogean,…

- Legea care reglementeaza continutul de acizi grasi trans (AGT) in produsele alimentare destinate consumului uman, in sensul ca operatorii economici din sectorul alimentar vor avea obligatia de a introduce pe piata produse cu maximum de 2 grame de AGT la 100 de grame de grasime din continut, a intrat…

- "Daca respectam restricțiile, noi ii ajutam pe cei din prima linie" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Epidemia de coronavirus ar putea fi limitata prin respectarea restrictiilor si accelerarea campaniei de vaccinare, apreciaza presedintele Klaus Iohannis. Potrivit sefului statului,…

- Vasile Badea, barbatul care a instigat la violente la adresa politistilor in aprilie 2020, in timpul unei petreceri desfasurate de Paste in Bucuresti, a fost condamnat de Judecatoria Sectorului 5 la 5 ani si doua luni de inchisoare. Decizia nu este definitiva.

- Un investitor din domeniul HoReCa a decis sa puna Baia Mare pe harta (puținelor) localitați din Romani care ofera o delicatesa deosebit de gustoasa dar, mai ales, de sanatoas. Roua Food&Cakes este situat pe Bld. București nr 6 (langa Pizza H) și s-a specializat printre altele pe producția de burgeri…

- BUCURESTI, 19 feb – Sputnik, Doina Crainic. Consumul de lapte de vaca este cea mai frecventa cauza de anafilaxie alimentara fatala la copiii din Regatul Unit, inaintea alergiilor la arahide și la alte tipuri de alune, potrivit unui studiu publicat in British Medical Journal. © Sputnik / Miroslav…

- Un studiu realizat de Coface asupra vanzarilor produselor alimentare in primele luni ale anului trecut arata ca acestea au crescut mai putin decat in anul precedent, cele mai mari sume pentru achizitia alimentelor fiind alocata de agricultorii din regiunea Bucuresti - Ilfov.