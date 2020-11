Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Emanuel Soare s-a intalnit joi cu reprezentanții supermarketurilor și ai marilor centre comerciale din județ, in incercarea de a gasi soluții pentru evitarea aglomerarii și diminuarea riscului de infectare cu noul coronavirus. La intalnire au participat și reprezentanți ai DSP Argeș, ai Poliției,…

- Autoritatile locale, impreuna cu reprezentantii supermarketurilor si marilor centre comerciale din judetul Argeș au stabilit, joi, mai multe masuri ce au ca scop evitarea aglomeratiei la cumparaturi. La intalnirea convocata de prefectul Emanuel Soare au participat reprezentanti ai Directiei de Sanatate…

- Inca opt localitați din județul Argeș vor intra in carantina, dupa ce incidența de infectare cu COVID-19 a depașit 3 la mia de locuitori. Mai exact, orașul Costești și comunele Priboieni, Albota, Corbeni, Baiculești, Poienarii de Argeș, Domnești și Mozaceni vor avea restricții mai dure. Prefectul județului…

- CNSU a aprobat Hotararea nr. 50 din 26.10.2020, care prevede in ce situații poate fi inlaturata masca de protecție, pentru scurta durata, in zonele in care purtarea acesteia este obligatorie. Totodata, a fost actualizata și lista statelor din „zona galbena", pentru care se impune carantina la domiciliu…

- Maștile faciale pot deveni ineficiente, daca sunt purtate pe timp de ploaie, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații. OMS spune ca masca trebuie inlocuita, daca devine umeda, deoarece nu mai este eficienta in lupta contra coronavirusului. Potrivit medicilor, maștile ar trebui inlocuite de fiecare…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Argeș a decis ca purtarea maștii de protecție va fi obligatorie in toate spațiile publice incepand cu ziua de miercuri, 14 octombrie 2020. „Conform hotararii CJSU nr 47/12.10.2020, obligativitatea nu se aplica copiilor cu varsta de pana la 5 ani. Hotararea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat in ședința de luni ca purtarea maștii de protecție devine obligatorie in Argeș, in toate spațiile publice, incepand cu ziua de miercuri, 14 octombrie. Conform hotararii CJSU nr 47/12.10.2020, obligativitatea…

- Masca de protectie va trebui purtata obligatoriu in toate spatiile deschise situate pe o raza de 100 de metri in vecinatatea unitatilor de invatamant din judetul Hunedoara, potrivit unei hotarari luate vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), cu scopul prevenirii infectiilor cu…