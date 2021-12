Costurile transportului maritim de containere vor alimenta inflaţia până în 2023 Criza globala din transportul maritim pare sa continue sa intarzie traficul de marfuri si sa alimenteze inflatia pana in 2023. Costurile cu transportul maritim au fost pana acum mai degraba ignorate de economisti, care erau ingrijorati in special de de costul materiilor prime si de cel al fortei de munca, dar situatia s-ar putea sa se schimbe. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

- Criza globala din transportul maritim pare sa continue. Este inca un factor care va alimenta inflația, deși pana in urma cu cateva luni, costurile cu transportul maritim erau in mare parte ignorate de economiști, care erau ingrijorați mai degraba de costul materiilor prime și de cel al forței de munca.

