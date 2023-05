Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vine vorba despre angajare, așteptarile salariale pe care le au candidații sunt, in medie, cu 30% - 40% mai mari decat ofertele angajatorilor. IT-ul este domeniul care are și cele mai mari salarii, dar și candidații cei mai pretențioși. In medie, salariul mediu net solicitat la nivel de…

- Tot mai mulți cetațeni din afara Uniunii Europene vin in țara noastra pentru a munci. Ei sunt atrași de salariile cuprinse intre 3.000 și 4.000 de lei. Daca la sfarșitul anului 2021, in Romania munceau in jur de 33.000 de extracomunitari, la finalul anului trecut erau cu 20.

- Furnizarea de servicii de traducere pentru un sector complex precum agricultura este dificila pentru entitațile care nu au traducatori specialiști și nici baze de date terminologice adecvate. Traducerea textelor legate de agricultura nu este doar o cunoaștere perfecta a limbii, ci necesita o cunoaștere…

- In contextul in care intreaga planeta depinde astazi mai mult ca niciodata de dispozitive mobile, nevoia de acces rapid și sigur la o sursa de energie pentru incarcarea acestora, este pe deplin justificata. Mr. Charge este un serviciu de inchiriere a bateriilor externe, dedicat oamenilor și companiilor,…

- Analizatoare automate ale gazelor și electroliților in sange urmeaza a fi livrate la 58 de instituții spitalicești raionale, republicane și municipale. Dispozitivele de ultima generație, 75 la numar, au fost distribuite astazi, in cadrul solemnitații desfașurate la Spitalul Clinic Balți, cu participarea…

- In premiera, merele moldovenești au ajuns in rețelele de magazine și canalele de distribuție din Suedia. O companie din țara noastra a livrat recent in Suedia doua camioane de mere din soiurile Granny Smith și Golden Delicious, informeaza Moldpres. {{671784}}Directorul companiei, Ion Tulei, a afirmat…

- Agenția pentru Supraveghere Tehnica ar urma sa fie reorganizata in Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Tehnica. In acest sens, reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale au inițiat procedura de elaborare a unui proiect de hotarare a Guvernului privind organizarea și funcționarea…

- Lanțul de magazine franceze din Rusia care a decis sa ramana pe piața va avea aproape 90% produse sub marca proprie. Decizia francezilor a fost menita sa ajute populația rusa sa aiba in continuare acces la prețuri accesibile și alimente de calitate, susțin francezii.Cel puțin 30.000 de angajați in 231…