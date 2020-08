Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a decis deblocarea a înca 30 de milioane de euro cu ocazia videoconferintei internationale a donatorilor pentru Liban, iar presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut oferirea rapida a asistentei internationale poporului libanez, dupa explozia devastatoare de la Beirut, potrivit…

- Cu probleme deja existente, economia Libanului risca acum sa intre in colaps, dupa explozia din port. Cel mai grav este ca tara a ramas fara resurse de cereale, iar situatia este extrem de ingrijoratoare pentru ca stocul actual mai ajunge pentru mai putin de o luna, in conditiile in care oricum jumatate…

- Agentia Navala vine cu informații noi despre nava sub pavilionul Moldovei despre care presa internationala a scris ca ar fi transportat 2.750 de tone de nitrat de amoniu, stocate in depozitul portului din Beirut, care ar fi provocat explozia din capitala Libanului in seara zilei de ieri. Potrivit unui…

- Explozia masiva din Beirut de marți seara s-a resimțit la 240 de kilometri, pana in Cipru. Unii dintre locuitorii insulei au crezut ca este vorba de un cutremur, relateaza BBC. Un locuitor din capitala țarii, Nicosia, a declarat ca a simțit cum i s-a mișcat intreaga casa. Jurnalista Emilia Papadopoulos…

- Bilanțul victimelor continua sa creasca in capitala Libanului dupa cele doua explozii puternice de marți seara din portul Beirut. Cel puțin 78 de oameni au murit și 4.000 au fost raniți. Spitalele, deja afectate de epidemia de COVID-19, sunt supraaglomerate. Presa din Liban a publicat imagini șocante,…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat ca Franta este in proces de a trimite ajutoare Libanului dupa explozia de proportii ce a avut loc marti in portul capitalei Beirut, informeaza dpa, potrivit Agerpres."Franta este alaturi de Liban. Intotdeauna", a postat Macron pe Twitter."Ajutoare si…

- Explozie devastatoare, de origine necunoscuta, in portul Beirut. In urma deflagrației, zeci de victime au fost ingropate sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale unor cladiri din…

- UPDATE – Zeci de oameni au fost raniti in urma unei explozii de origine necunoscuta in portul Beirut, o parte dintre ei fiind ingropati sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale…