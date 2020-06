Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat joi o noua relaxare a restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, precizand ca exigentele guvernului au fost indeplinite, relateaza DPA.De saptamana viitoare, britanicii se vor putea intalni in grupuri de pana la sase persoane…

- Pe o bucata de pamant de nici 3.000 de metri patrați, Primaria Sectorului 4 a construit o parcare supraetajata. La ultimul nivel are teren de sport, iar in jurul acesteia locuri de relaxare, spații pentru animale și bineințeles, mai multe spații verzi. Deși lucrarea este gata, inaugurarea acesteia…

- Mai mult decat atat, in Romania majoritatea cabinetelor medicale sunt mici, in scara blocurilor, iar noile masuri le-ar putea inchide. Potrivit Institutului Național de Statistica, in Romania exista 15.100 de cabinete stomatologice, toți aflandu-se in șomaj tehnic. Citește și: Un medic de…

- Premierul rus Mihail Musustin a ordonat marti recurgerea la datele operatorilor de telefonie mobila pentru a controla respectarea masurilor de izolare la domiciliu instituite in Rusia, in special la Moscova, principalul focar al epidemiei de coronavirus pe teritoriul Federatiei Ruse, potrivit AFP.…

- Peste o mie de turisti spanioli au ramas de miercuri blocati in Cuba, la o zi dupa ce aceasta tara si-a inchis granitele pentru straini si a luat masura ca cei ramasi pe insula sa nu poata pleca din locurile de cazare, relateaza joi EFE . In acest stat insular au ramas blocati aproape 12.000 de cetateni…

- Pe raza Judetului Olt sunt infiintate centre de carantina cu o capacitate de 160 locuri. Prefectura judetului Olt a anuntat ca in acest moment se identifica noi spatii de carantina. Pana in prezent, in aceste spatii sunt carantinate 57 persoane asimptomatice. Persoanele carantinate, sosite in tara prin…

- Ministrul sanatatii din Slovenia, Ales Sabeder, a interzis toate evenimentele publice desfasurate in spatii inchise cu peste 500 de participanti din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat sambata seara intr-un comunicat institutia de resort, transmite Reuters. Interdictia ramane in vigoare cata vreme…

- Facebook iși inchide porțile dupa ce un angajat al companiei a fost diagnosticat cu noul tip de coronavirus. Astfel, in urma acestui diagnostic, reprezentanții companiei au decis ca toți cei 5.000 de angajați din Seattle, Statele Unite ale Americii, sa lucreze de acasa pana la sfarșitul lunii martie.