Costurile Italiei cu importurile nete de energie ajung anul acesta la 100 de miliarde de euro

- Romania a importat in primele sase luni ale acestui an o cantitate de energie electrica de 3,845 miliarde kWh, cu peste 12%, mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Nuclearelectrica, singurul producator de energie nucleara din Romania, la care statul roman are o detinere de 82,5%, a anuntat marti la BVB o serie de contracte de vanzare de energie angro catre doua companii ale Enel care, impreuna, se ridica la 2,4 miliarde de lei, anunța ZF și Mediafax. Fii…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat prima reuniune a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientei energetice si implementarea proiectelor de infrastructura in energie, mecanism de lucru constituit astazi, coordonat la nivel de prim-ministru.

- Guvernul italian intentioneaza sa aloce aproximativ 14 miliarde de euro unui nou pachet de masuri menite sa atenueze impactul cresterii preturilor asupra gospodariilor si companiilor, informeaza marti AFP, citand surse guvernamentale. Datorita cresterii incasarilor fiscale in primul semestru, nivelul…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de 1,18 miliarde lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare a facturilor, se arata intr-un comunicat al institutiei.

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 12,7 miliarde de euro in primele cinci luni ale anului, cu 3,8 miliarde de lei, sau peste 40%, mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, luni, AGERPRES. Anul trecut in perioada…

- Agentia Internationala pentru Energie a avertizat Europa sa se pregateasca imediat pentru intreruperea completa a exporturilor de gaze rusesti in aceasta iarna, indemnand guvernele sa ia masuri pentru a reduce cererea si a mentine deschise centralele nucleare vechi, scrie Financial Times. Fatih Birol,…

- Comunicat Mircea Hava, europarlamentar PPE: Romania va beneficia de peste 1,3 miliarde de euro pentru investiții in energie verde ”Romania va avea la dispoziție 1,39 miliarde euro pentru investiții in modernizarea sectorului energetic, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera și a putea atinge…