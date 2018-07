Costurile extra la care se pot astepta calatorii atunci cand zboara cu companii low-cost

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile private de transport de calatori ofera servicii mai bune calitativ decat CFR, insa și ele se confrunta cu lipsa de vagoane și de locomotive, materialul rulant este invechit, iar anularile de trenuri sunt suparatoare. Mai ales pe ruta Brașov-București-Constanța aglomerația se va resimți, in…

- Cel mai nou studiu Kaspersky Lab arata ca breșele de date produc costuri de peste 1,2 milioane de dolari pentru companiile mari Succesul proiectelor de digitalizare este umbrit de teama de impactul și de costurile tot mai mari ale breșelor asociate mobilitații datelor. Potrivit unei noi…

- Companiile din zona fintech, inclusiv noua generatie de banci digitale, pot primi asistenta personalizata, precum si acces la instrumente, tehnologii si investitii prin platforma Accelerate lansata de Mastercard. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul…

- Comisia Europeana va initia vineri procesul care i-ar putea permite sa blocheze efectele extrateritoriale ale sanctiunilor americane pentru companiile europene care vor sa investeasca in Iran, a anuntat joi presedintele Comisie Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza AFP si Reuters. "Comisia Europeana…

- Star Storage, furnizorul global de tehnologie care dezvolta și livreaza soluții performante pentru protecția și managementul informațiilor, a lansat o noua versiune a produsului sau SEAL Content Library Connector for SharePoint, imbunatațind in continuare aplicația SharePoint cu funcționalitați de descarcare…

- Astazi, totul se petrece intr-un ritm alert, iar in business trebuie sa fii mereu la curent cu tot ceea ce se intampla in timp real, astfel ca accesarea informatiilor de pe e-mail a devenit indispensabila in orice domeniu de activitate, acest lucru fiind acum posibil cu usurinta prin intermediul…

- Orasele se schimba mereu, iar cetatenii se adapteza rapid la noile inovatii care le simplifica traiul si devin tot mai prezente in viata lor. Astfel, cerintele lor cresc si in raport cu administratorii oraselor. De aceea, edilii ar trebui sa tina pasul cu tehnologia care avanseaza intr-un ritm accelerat…

- Industria a crescut puternic, dar mai mult pe seama cererii interne, in luna martie, iar exporturile au stagnat, in timp ce importurile au continuat sa creasca, conform datelor Barometrului Industrial realizat de IRSOP si SNSPA Facultatea de Management. Performanţa mai slabă a exporturilor…