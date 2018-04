Costurile cu concedierea in Romania, printre cele mai scazute

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se numara printre țarile cu costurile cele mai scazute din Europa privind concedierea din motive care țin de persoana salariatului sau din motive economice, potrivit celei de-a patra ediții a Studiului internațional privind concedierea realizat de Deloitte Legal, reprezentat in Romania de Reff…

- Costurile necesare acoperirii tuturor gropilor din Romania, existente pe drumurile nationale, se ridica la patru miliarde de euro, in conditiile in care CNAIR are prevazute in buget pentru intretinere si reparatii aproape 800 de milioane de euro,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de biroul european de statistica, Eurostat, citat de News.ro.

- Noul produs lansat de SIVECO România, SIVADOC Lite, ajuta managerii sa-și optimizeze costul gestionarii documentelor pentru a lua decizii fundamentate pe informații corecte și ușor accesibile Gestionarea inteligenta a documentelor într-o organizație reduce semnificativ cheltuielile…

- Trei regiuni din Romania, respectiv Nord-Est, Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia, aveau in 2016 un PIB pe cap de locuitor, masurat in functie de puterea standard de cumparare, de sub 50% din media europeana, fiind printre cele mai scazute din UE, potrivit datelor publicate miercuri de biroul european…

- In contextul in care intreaga țara se afla sub o avertizare meteo de temperaturi scazute, fenomen meteo ce va afecta Romania cateva zile, și anume pana joi, prezentam astazi obligațiile angajatorilor pentru protecția salariaților care lucreaza in aer liber. Potrivit avertizarilor ANM, vremea din țara…

- Elevii din județul Buzau sunt chemați la școala miercuri, dupa ce o zi au stat acasa din cauza vremii, așa cum au decis autoritațile. Hotararea a fost luata marți de catre prefectul de Buzau, Carmen Ichim, in condițiile in care miercuri, potrivit meteorologilor, sunt prognozate ninsori abundente și…