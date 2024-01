Costuri enorme pentru asiguratori după cutremurul din Japonia Pierderile suportate de companiile de asigurari de pe urma puternicului cutremur care a lovit Japonia de Anul Nou ar putea sa se ridice la 6,4 miliarde de dolari, potrivit unei estimari realizate de firma americana Karen Clark & Co (KCC), transmite Reuters, conform AGERPRES. Potrivit acestei companii specializate in modelarea riscului de catastrofa, pierderile provocate proprietatilor rezidentiale vor reprezenta doua treimi din cifra totala, in conditiile in care majoritatea cladirilor comerciale si industriale din zonele afectate sunt mai rezistente la seism pentru ca sunt construite in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pierderile suportate de companiile de asigurari de pe urma puternicului cutremur care a lovit Japonia de Anul Nou ar putea sa se ridice la 6,4 miliarde de dolari, potrivit unei estimari realizate de firma americana Karen Clark amp; Co KCC , transmite Reuters, citata de Agerpres.Potrivit acestei companii…

- Statele Unite au declarat vineri ca pregatesc sprijin logistic militar si ajutor pentru regiunile din Japonia devastate de cutremurul care a ucis 92 de persoane. Comunitati izolate au fost devastate iar aproximativ 33.000 de persoane și-au parasit locuintele, relateaza Reuters.

- Sansele de a gasi supravietuitori sunt in scadere in centrul Japoniei, unde aproape 200 de persoane sunt inca date disparute joi, la trei zile dupa puternicul cutremur produs de Anul Nou si care s-a soldat cu 84 de morti, conform unui bilant provizoriu, relateaza AFP.

- O femeie in varsta de 80 de ani a fost gasita in viața sub ruinele unei case la peste 70 de ore de la seismul din Japonia, potrivit BBC, informeaza Mediafax.Femeia a fost gasita in ruinele casei ei din orașul Wajima. O femeie in varsta de 80 de ani a fost scoasa din daramaturile casei ei prabușite…

- Eforturile de salvare ale autoritaților Japoniei au fost intensificate joi (4 ianuarie), pe masura ce se apropie sfarșitul unei ferestre cruciale de supraviețuire de 72 de ore pentru cutremurul de Anul Nou, care a facut cel puțin 77 de morți, a declarat premierul Fumio Kishida reporterilor, potrivit…

- Bilantul victimelor cutremurului puternic care a lovit Japonia in ziua de Anul Nou a crescut, miercuri, la 62 de morti, in timp ce autoritatile s-au grabit sa aduca ajutor supravietuitorilor care se confrunta cu temperaturi scazute si cu ploi puternice prognozate pentru mai tarziu in cursul zilei.transmite…

- Un puternic seism produs luni in centrul Japoniei a declansat avertizari pentru evacuarea unor zone de pe coasta de vest, a distrus mai multe cladiri, a lasat fara curent electric mii de locuinte si a perturbat calatoriile in regiune, transmite Reuters.

- Imaginile martorilor oculari au aratat o casa redusa la moloz, pe marginea unui drum din Ishikawa, și daune la drumuri și stalpii de utilitați din orașul Uchinada, dupa ce un puternic cutremur a lovit centrul Japoniei luni (1 ianuarie), potrivit Reuters. Cutremurul a declanșat avertismente pentru rezidenți…