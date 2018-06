Costumul purtat de Serena Williams la Roland Garros: Ok or not Ok?

Costumul purtat de Serena Williams la Roland Garros: Ok or not…

„Catsuit anyone? Asta e pentru toate mamele care au avut greutați in a reveni la forma de dinaintea sarcinii. Daca eu pot, puteți și voi! Va iubesc pe toate!”. Este mesajul pe care Serena Williams (36) l-a publicat pe Instagram alaturi de o fotografie cu ea la turneul Roland Garros, de la Paris, imbracata in acest costum de tenis bizar. La noua luni dupa ce i-a dat naștere fetiței sale, Alexis Olympia, jucatoarea de tenis nu a revenit chiar la dimensiunile perfecte și spunem asta cu referire la abdomenul acesteia, inca nu foarte tonifiat. Probabil ca acesta este motivul pentru care Serena a ales…