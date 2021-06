Costumele de baie cu șnur, în trend în 2021 Costumele de baie cu șnur, in trend in 2021 Te pregatești de vacanța și vrei sa iți alegi un costum de baie la moda? Atunci trebuie sa optezi pentru un model cu șnururi in jurul taliei. Trend-ul a fost deja dat de vedetele de la Hollywood. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Kim Kardashian West (@kimkardashian) Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Lizzo (@lizzobeeating) Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? (@angelcandices) Vezi aceasta postare pe Instagram… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

