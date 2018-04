Costume populare furate de la Centrul Cultural Sighetu Marmatiei

Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 13 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara la persoane banuite ca ar fi implicate in activitati de colectare, transport, depozitare si comercializare ilicita a produselor din tutun. Activitatile s-au desfasurat…

- Duminica, 25 februarie, politistii Biroului Rutier Baia Mare au actionat cu aparatura radar din dotare pentru depistarea acelor soferi care, circuland cu viteza excesiva, pun in pericol siguranta participantilor la traficul rutier. In jurul orei 10.00, acestia au efectuat semnalele regulamentare de…

- IPJ Maramures anunta toleranta zero fata de comiterea de fapte antisociale: in baza probatoriului administrat, barbatul de 37 de ani din Miresu Mare, care duminica seara a incendiat usa unui apartament de pe bulevardul Decebal din municipiul Baia Mare a fost retinut pentru 24 de ore. Acesta urmeaza…

- Duminica seara, la ora 21.40, o femeie a sesizat politia ca usa apartamentului mamei sale a fost incendiata. Deplasati de urgenta la fata locului, pe bulevardul Decebal din municipiul Baia Mare, politistii au constatat ca sotul apelantei, cu care se afla in proces de divort, a devenit violent si a incendiat…

- Un tanar de 27 de ani din Campulung la Tisa a decedat la Spitalul din Sighetu Marmatiei dupa ce, in aceeasi zi, a fost victima a unei autoaccidentari si a unui accident rutier. In aceasta dimineata tanarul a fost ranit dupa ce, in timp ce manevra tractorul personal intr-o zona forestiera de pe raza…

- La inceputul acestei luni un barbat a sesizat Politia Viseu de Sus despre faptul ca, in noaptea de 31 ianuarie/1 februarie, persoane necunoscute i-au sustras autoturismul care se afla parcat pe strada 22 Decembrie din oras. In urma verificarilor efectuate autoturismul a fost gasit abandonat pe raza…

- Joi, 8 februarie, politistii rutieri au supravegheat drumurile publice din judet, actionand in principal pentru prevenirea accidentelor de circulatie produse pe fondul neacordarii prioritatii de trecere pietonilor sau vitezei excesive. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost organizate actiuni pe raza…

- Inselaciunile la cantar, comercializarea unor produse care au termenul de valabilitate expirat sau pentru care nu pot fi prezentate documente legale de provenienta, dar si alte abateri practicate de amatorii de castiguri ilicite au fost sanctionate marti de politistii specializati in investigarea criminalitatii…