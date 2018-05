Costume de mire. Cele mai actuale tendinţe pentru miri în 2018 Costume de mire. Costumul in carouri heritage, must have-ul sezonului de nunti Foarte multi designeri internationali au readus in colectiile lor articole de vestimentatie in carouri, iar tinutele de mire nu au fost ignorate. Nu renunta la aspect in detrimentul confortului! anul acesta, le poti avea pe amandoua. Carourile sunt potrivite oricarui tip de material, asa ca le poti purta in orice sezon. Cele mai potrivite carouri pentru un costum de mire sunt cele mari, alcatuite din linii subtiri. Astfel, poti adauga si accesoriile pe care ti le doresti, fara sa incarci foarte mult tinuta. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

