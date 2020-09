Costul pandemiei pentru fotbal: 14 miliarde de dolari Fotbalul mondial va inregistra pierderi financiare de 14 miliarde dolari in urma pandemiei COVID-19 conform estimarilor Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), care a primit cereri de ajutor din partea a 150 de asociații de fotbal din lume. Comisarul european Olli Rehn, responsabil cu cererile de rambursare in cadrul FIFA, a dat informațiile intr-o conferința de presa. Estimarea acopera toate asociațiile de fotbal din lume membre ale asociației, 211 in total, inclusiv echipele de juniori. Motivele care stau la baza pierderilor sunt perturbarea calendarului de meciuri, stadioanele goale și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

