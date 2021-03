Stiri pe aceeasi tema

- În ultimele 3 luni ale anului trecut (fata de trimestrul III 2020), costurile orare ale angajatorilor cu salariații au crescut la majoritatea activitatilor economice, au transmis vineri oficialii Institutului Național de Statistica. Cele mai semnificative cresteri au fost în activitati de…

- Peste 100 de mineri de la exploatarea Livezeni refuza sa iasa din subteran Mineri. Foto: Arhiva/ Ilie Pintea. Peste 100 de mineri de la Exploatarea Miniera Livezeni din judetul Hunedoara refuza sa iasa din subteran, nemultumiti ca salariile din aceasta luna fi platite cu întârziere. …

- Solutie pentru plata minerilor de la Complexul Eenergetic Hunedoara Foto Ilie Pintea Complexul Energetic Hunedoara a ramas fara bani pentru salariile celor peste 4.000 de angajați. A fost gasita însa o soluție pentru plata minerilor. Complexul este în insolvența…

- Costul angajatorilor cu forța de munca a crescut în aceasta toamna fața de costurile din vara, cea mai semnificativa crestere regasindu-se în învatamânt (18,82%), ca urmare a vacantei scolare si, în consecinta, a diminuarii timpului efectiv lucrat. De asemenea, cresteri…

- In perioada iulie-septembrie, cel mai semnificativ avans al costului cu forța de munca s-a inregistrat in Slovacia (6%), Cehia (5,9%), Portugalia (5,8%) si Romania (5,7%). La polul opus, declinuri importante au fost raportate in Malta (-6,1%), Cipru (-3,8%) si Irlanda (- 2,9%).In țara noastra, avansul…

- Costul orar al fortei de munca a crescut cu 1,8% in UE si cu 1,6% in zona euro, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, iar cele mai ridicate costuri cu mana de lucru sunt in Slovacia, Cehia, Portugalia si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European…