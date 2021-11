Stiri pe aceeasi tema

- Edilul a explicat ca autoritatile locale nu au stabilit, deocamdata, procentul cu care va creste pretul gigacaloriei pentru ca nu a fost stabilit tariful pentru transportul agentului termic. ELCEN nu a fost pregatit pentru sezonul rece la inceputul lunii octombrie, iar alti doi furnizori de agent termic,…

- Prețul gigacaloriei in București va crește, iar Primaria Capitalei va crește și subvenția, a anunțat vineri primarul general al Capitalei Nicușor Dan intr-o conferința de presa. Primarul a precizat ca...

- S-au gasit solutii care ar putea fi aplicate local in pragul celei mai scumpe ierni din istoria Romaniei. Specialiștii din domeniul energiei propun suprataxarea profiturilor producatorilor de energie, majoritatea de stat, care sunt primii beneficari ai scumpirii electricitatii, si plafonarea preturilor…

- Romania, aruncata in aer inaintea iernii. Se elimina subvenția la gigacalorie, scrie jurnalistul Radu Tudor pe blog. „Ministrul Muncii Raluca Turcan a lansat o informație bomba: actualul Executiv vrea sa fie eliminata subvenția la gigacalorie inaintea acestei ierni. Consecințele acestei decizii…

- Se anunța o iarna extrem de grea pentru romani. Specialiștii avertizeaza ca facturile la incalzire vor crește chiar și cu 80%, dupa ce prețul gazelor naturale a explodat, iar importurile au ajuns la cote istorice. Calculele facute pe baza datelor din rapoartele ANRE arata o situatie alarmanta pe piata…

- Specialiștii avertizeaza ca romanii ar trebui sa se aștepte la mariri masive la factura in lunile de iarna. Prețul gazelor naturale a explodat, iar importurile au crescut anul acesta pana la 20% pe fondul diminuarii productiei interne, potrivit ultimelor date ale Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Se anunța o iarna extrem de grea pentru romani. Specialiștii avertizeaza ca facturile la incalzire vor crește chiar și cu 80%, dupa ce prețul gazelor naturale a explodat, iar importurile au ajuns la cote istorice. Calculele ZF facute pe baza datelor din rapoartele ANRE arata o situatie alarmanta…

- 2.500 de hectare de spațiu verde au disparut din București, in ultimii 20 de ani. Cele mai multe zone verzi au fost transformate in cartiere de locuințe, mai ales in sudul orașului. De aceea temperaturile sunt cu pana la 3 grade Celsius mai mari decat in nord.