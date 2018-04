Stiri pe aceeasi tema

- In 2017 comparativ cu 2016, costul orar cu mana de lucru in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) a crescut cu 2,3% in Uniunea Europeana si de 1,9% in zona euro, in randul statelor membre cele mai mari cresteri fiind inregistrate in Romania (17,1%) si Bulgaria (12%), arata…

- Conform acestor date, in 2017 costul orar cu mana de lucru in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) a fost de 26,8 euro in Uniunea Europeana si de 30,3 euro in zona euro, statele membre cu cele mai scazute ...

- Romania figureaza in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a forței de munca din Uniunea Europeana, fiind vizate locurile de munca ocupate din Oltenia și Moldova. De cealalta parte, cea mai mare creștere a ocuparii forței de munca a fost in Polonia (+4,8 la suta) și Spania…

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate de Eurostat.

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,5% in zona euro si cu 2,3% in UE, in trimestrul al patrulea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 14,3%, potrivit datelor publicate vineri…

