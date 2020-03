Costul forței de muncă în România, la coada clasamentului în Europa! Vezi țara unde se plătește cel mai bine Costul orar al forței de munca din Romania, de 7,7 euro, era in 2019 al doilea cel mai mic din Europa, inaintea Bulgariei (6 euro) și dupa Lituania (9,4 euro), dar are cea mai mare creștere procentuala, de 13,1%, din uniune, in perioada menționata, arata datele Eurostat. Costurile orare ale forței de munca ajung pana la 44,7 euro in Danemarca, 41,6 euro in Luxemburg și 40,5 euro in Belgia. In 2019, costurile medii (excluzand agricultura și administrația publica) au fost 27,7 euro in UE 27 și 31,4 euro in zona euro. In industrie indicatorul a fost de 28,1 euro in UE27 și de 34,1… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

